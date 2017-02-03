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Президент підписав закон про єдиний електронний квиток для міського транспорта

3 лютого в 20:23

Закон №4121 повернули з АП у Верховну Раду за підписом Порошенко.

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Міському самоврядуванню дозволили запровадити єдиний електронний квиток для громадського транспорту
Василь Артюшенко, DT.UA
Президент України Петро Порошенко підписав закон про запровадження єдиного електронного квитка у міському громадському транспорті.

Згідно з інформацією, оприлюдненою на офіційному сайті Верховної Ради, закон №4121 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті" повернули до парламенту з Адміністрації президента з підписом глави держави 3 лютого.

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Нагадаємо, 17 січня Верховна Рада внесла зміни до деяких законодавчих актів України "щодо запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті". Законопроект, що передбачає введення єдиного електронного квиток підтримали 265 депутатів.

Закон вводить автоматизовану систему оплати проїзду в міському пасажирському транспорті, надає відповідні повноваження органам місцевого самоврядування, встановлює обов'язковість забезпечення пільгових категорій населення електронними квитками в населених пунктах, де запроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду, і визначає можливість притягнення до адміністративної відповідальності за проїзд пасажира без реєстрації або компостування проїзних документів.

За матеріалами: DT.UA
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Теги квиток транпорт трамвая метро тролейбус автобус
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