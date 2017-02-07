Повноваження з управління "Укрзалізницею" перейшли до уряду

Підприємство також очікує зміна складу наглядової ради.

Кабмін буде самостійно управляти "Укрзалізницею" prozoro.info

Кабінет міністрів України вніс зміни до статуту ПАТ "Укрзалізниця", згідно з якими відтепер всі рішень щодо компанії приймаються колегіально на засіданні уряду.

Зміни були прийняті й оприлюднені постановою №52 від 6 лютого 2017 року.

Досі частину функцій, пов'язаних з управлінням цією компанією, була делегована Кабміном Міністерству інфраструктури. Своїм рішенням уряд відкликав ці делеговані функції – тепер всі рішення щодо управління компанії і її звітності будуть прийматися не одноосібно Мінінфраструктури, а Кабміном, який є колегіальним органом, до складу якого входить і міністр інфраструктури. Мінекономрозвитку надані лише повноваження з підготовки проектів таких рішень.

Також буде змінено склад наглядової ради "Укрзалізниці", в який на конкурсній основі будуть відібрані та включені незалежні директори.

Раніше Міністр інфраструктури Володимир Омелян зажадав переглянути рішення Кабміну про виведення ПАТ "Укрзалізниця" з підпорядкування Міністерства інфраструктури та передачу в управління Міністерству економічного розвитку і торгівлі.

В інтерв'ю ZN.UA міністр інфраструктури України Володимир Омелян розповів, що менеджмент УЗ здійснює закупівлю палива та комплектуючих для потреб компанії за необґрунтовано завищеними цінами, у той час як тендери на закупівлі проводяться з порушеннями.

За його словами, при коливанні ринкової ціни в межах 3-5% ціна договору на закупівлю дизельного палива в УЗ підвищується на 10%. Зазначена схема використовувалася в березні 2016-го, але 25 січня була використана знову. Орієнтовна сума втрат становить 150-200 млн грн.

Детальніше про зловживання менедмента УЗ при закупівлі дизельного палива читайте в статті Сергія Куюна "Укрзалізниця" здає назад"в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".