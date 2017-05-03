Поставки російського ЗВГ в Україну припинені

Нові вимоги до постачальників поки не зроблять впливу на український ринок.

Газонаповнювальні станції залиті газом «під зав'язку» propan-trade.com.ua

Російські митні органи почали вимагати від експортерів скрапленого газу в Україну позитивний висновок Федеральною службою з технічного та експортного контролю РФ. Про це повідомляють українські оператори ринку ЗВГ і російські виробники, пише OilNews

За словами операторів, вимога укладання ФСТЕК для залізничних партій почало діяти з 1 травня. Про це, зокрема, було повідомлено вантажовідправникам в телеграмі РЖД. У той же час, автомобільний експорт був неможливий без документу ФСТЕК вже 28 квітня.

"Ще 27 квітня вантажили нормально, а 28-го два поїхали в Брест двома машинами за "лукойлівським" газом, і вже відбій, повернулися порожніми", - повідомив виданню представник великої компанії-імпортера газу в Україну. Джерело в "Белоруснефті" повідомив, що проблем з оформленням експорту в Україну 1-4 травня не спостерігалося.

Російські постачальники відзначають, що при оформленні митної декларації вантажу в напрямку України митниця запитує висновок ФСТЕК як додатковий документ.

Порядок отримання дозволу розміщений на сайті цього відомства, і передбачає 15-денний термін розгляду заявки, а також 10-денний строк для подання додаткових документів. При цьому висновок потрібно на кожен контракт.

Як російські постачальники, так і українські імпортери повідомляють, що нові вимоги найближчим часом не матимуть впливу на український ринок.

"ГНС залиті газом "під зав'язку", на деяких станціях досі діє конвенція "Укрзалізниці" на відвантаження, оскільки під'їзні шляхи зайняті навантаженими цистернами", - говорить один із столичних трейдерів.

Нагадаємо, федеральна служба з технічного та експортного контролю РФ з 1 квітня припинила декларування скрапленого газу у всіх напрямках.

Як пише у своїй статті для DT.UA заступник директора "Консалтингової групи А-95" Артем Куюн, зупинка потужного каналу поставок, що забезпечує понад 50% українського ринку, викликала зростання цін в оптовому сегменті та, ймовірно, незабаром досягне автозаправних станцій.

Детальніше про блокування поставок зрідженого газу в Україну з РФ читайте у статті Артема Куюна "Новий привіт з Москви" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".