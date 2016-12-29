Порятунок "Приватбанку" обійдеться Україні дорожче, ніж втрата нового траншу МВФ – економіст

Для української влади 1,3 млрд доларів траншу МВФ важать більше, ніж 4,5 млрд нового боргу українців, зазначає економіст.

Українці заплатять за націоналізацію "Приватбанку" мільярди доларів УНІАН

Вимога МВФ щодо націоналізації "", від якого залежить надання Україні нового траншу за програмою EFF, фактично покладає на український народ обов'язок виплачувати багатомільярдні борги двох мільярдерів.

Про це в своїй статті для DT.UA пише Сергій Кораблін. За його словами, скептичні оцінки націоналізації "Привату" зводяться до того, що націоналізація банку стала націоналізацією приватного боргу.

"Поки мова йде про 117 млрд. грн. (в еквіваленті – 4,5 млрд. дол.). Якщо б цього (націоналізації, - ред.) не сталося і держава врахувала доходи своїх напівзлиденних громадян (середньомісячна зарплата – 194 дол.), умови програми (фінансування EFF) були б порушені, і розраховувати на його (МВФ – ред.) допомогу Україна не могла", – йдеться в статті.

Кораблін вказує, що для української влади 1,3 млрд доларів можливого траншу від МВФ виявилися важливішими, ніж борг в 4,5 млрд доларів.

"При аналізі альтернатив з'ясувалося, що 1,3 млрд. дол. можливого траншу важать більше, ніж 4,5 млрд. нашого нового боргу. При тому, що з нього ми не бачили і не побачимо і цента. До речі, транш також доведеться повертати. Адже якщо його отримаємо, він теж стане держборгом. Так що в разі "успіху" на коло вийде 5,8 млрд. дол. Плюс відсотки. Але їх також з часом доведеться платити не абстрактній держави, а всім нам. І хоча в їх розрахунку сьогодні немає сенсу, за 15 років за ставкою 10,5% кілька десятків мільярдів гривень точно накапає", – підсумовує економіст.

Раніше заступник голови Національного банку України Олег Чурій заявив, що від націоналізації банку-банкрута КБ "Приватбанк" втратить і держава, і всі українці.

За його словами, підрахунки економістів показали, що сума боргу в розрахунку на кожного українця збільшилася на 3 тис. грн. "Кожному націоналізація коштує 3 тисячі", - додав заступник глави НБУ .

Кабінет міністрів України 18 грудня ухвалив рішення про націоналізацію Приватбанку. Згідно з рішенням, Міністерство фінансів викупить 100% його акцій за 1 грн. Після цього Мінфін візьме участь у капіталізації банку шляхом придбання акцій додаткової емісії. Кабмін також доручив Мінфіну випустити облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) у розмірі до 116,8 млрд грн терміном обігу до 15 років і процентною ставкою доходу на рівні не вище 10,5% річних з подальшим внесенням їх від імені держави в оплату за акції додаткової емісії Приватбанку.

Докладніше про перспективи української банківської системи у 2017 році читайте у статті Сергія Корабліна "Стара картина в новорічному інтер'єрі" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".