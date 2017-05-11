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Порошенко знову привітав українців з безвізовим режимом

11 травня в 11:41

Після кожного етапу на шляху до безвізового режиму громадяни України отримують від Порошенка чергове вітання.

Петр Порошенко1
Порошенко не втрачає жодної нагоди привітати українців з безвізом
Сайт президента України
Президент Петро Порошенко привітав українців з рішенням Ради міністрів Євросоюзу про лібералізацію візового режиму з Україною.

"Вітаю вас, дорогі співвітчизники, з цим історичним рішенням Ради Євросоюзу", - йдеться в зверненні Порошенка.

Як повідомив президент, 17 травня він поїде до Страсбурга, де урочисто підпишуть відповідний законодавчий акт. "Це, напевно, буде один із найважливіших моїх візитів за три роки служіння на посаді глави української держави", - додав він.

Порошенко нагадав, що рішення опублікують в Офіційному журналі Союзу – і за двадцять днів по тому воно набуде чинності.

"Приблизно 11 червня 34 європейських країни увімкнуть зелене світло власникам українських біометричних паспортів – для безвізових короткострокових поїздок", - пообіцяв президент.

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Нагадаємо, що президент Петро Порошенко вже неодноразово вітав українців з безвізовим режимом. З особливим пафосом він робив це після рішення Європарламенту 6 квітня.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Порошенко президент
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