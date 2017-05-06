Порошенко ратифікував угоду з ЄІБ про залучення до 200 млн євро на громадський транспорт

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Залучені кошти будуть витрачені, серед іншого, на придбання нових автобусів, тролейбусів, трамваїв та вагонів метро.

Петро Порошенко підписав фінугоду з ЄІБ на 200 млн євро

Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект "Міський громадський транспорт України") між Україною та Європейським інвестиційним банком

Президент України Петро Порошенко підписав закон "", спрямований на залучення під державні гарантії до 200 млн євро кредитних коштів на розвиток громадського транспорту в українських містах.

Як повідомляє прес-служба президента України, цей закон був прийнятий Верховною Радою 12 квітня а відповідна Фінансова угода пыдписана, згідно із розпорядженням Президента України від 9 листопада 2016 року № 272.

"Метою Угоди є залучення під державні гарантії до 200 млн євро кредитних коштів Європейського інвестиційного банку, що будуть спрямовані на покращення роботи міського громадського транспорту у деяких містах України (Івано-Франківськ, Біла Церква, Київ, Луцьк, Львів, Кременчук, Одеса, Суми, Тернопіль, Харків, Чернігів)", – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що згідно з документом, залучені кошти будуть витрачені на придбання автобусів, тролейбусів, трамваїв, вагонів метро, будівництво та реконструкцію тролейбусних і трамвайних ліній, депо, а також на впровадження інформаційних систем, в тому числі створення автоматизованої оплати проїзду.

Відповідний проект, також отримає співфінансування під місцеві гарантії з боку Європейського банку реконструкції та розвитку на суму до 200 млн євро.

Вказується, що Фінансова угода між Україною та ЄІБ набирає чинності з дати набрання чинності Законом України про його ратифікацію.

Фінансова угода була підписана 11 листопада 2016 року і спрямована на оновлення парку автобусів, трамваїв, тролейбусів, вагонів метрополітену, будівництво та реконструкцію трамвайних і тролейбусних ліній, заміну тягових підстанцій, впровадження сучасних систем оплати проїзду та інформаційних систем за рахунок залучених кредитних коштів Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку.

Фінансування проекту планується здійснити за рахунок залучених кредитних коштів Європейського інвестиційного банку під державні гарантії в обсязі 200 млн євро строком до 22 років з пільговим періодом до 5 років. Джерелом співфінансування проекту будуть залучені кошти Європейського банку реконструкції та розвитку та/або кошти місцевих бюджетів, кінцевих бенефіціарів.

Загальна вартість проекту оцінюється ЄІБ в 400 млн євро. Інвестиції торкнуться 20 муніципальних структур в Україні.