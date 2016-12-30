Порошенко підписав закон про поліпшення інвестиційного клімату в Україні

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Законом буде введений повноцінний електронний кабінет платника податків, що мінімізує контакт платника податків та ДФС.

Порошенко висловив впевненість, що швидка імплементація цього закону значно поліпшить інвестиційний клімат в країні Сайт президента України

Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні".

Підписання відбулося під час зустрічі президента з головою комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніною Южаниной і міністром фінансів України Олександром Данилюком.

"Я хочу привітати вас із завершенням надзвичайно важливого процесу, який був започаткований з масштабних консультацій з громадськістю, величезної роботи, до якої були залучені і бізнес-кола, і громадські активісти", - сказав Порошенко.

Президент також зазначив, що відтепер контрольні функції податкової інспекції залишаються на обласному рівні, що повинно підвищити рівень компетентності і професіоналізму" і значно скоротить кількість перевірок. Порошенко також зазначив, що законом звільняється на три роки від будь-яких перевірок новостворені підприємства, якщо вони мають обіг менше 3 млн грн.

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Парламент затвердив закон про поліпшення інвестиційного клімату в Україні 21 грудня. За ухвалення змін проголосували 240 депутатів. Затвердження закону було необхідною умовою для переходу до ухвалення державного бюджету на 2017 рік.

Так, в законопроекті міститься поправка, відповідно до якої передбачається провести технічний аудит баз даних Державної фіскальної служби (ДФС) і встановити контроль над ними. Крім того, законом буде введений повноцінний електронний кабінет платника податків, що мінімізує контакт платника податків та ДФС, запроваджено єдиний реєстр податкових консультацій на сайті ДФС, запроваджено податкові канікули для малого бізнесу, створено один публічний реєстр відшкодування ПДВ замість двох існуючих.