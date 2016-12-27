Порошенко підписав закон про нові податки для фізичних осіб-підприємців

Фізособи платитимуть соцвнесок на суму 704 гривні в місяць, навіть не отримуючи прибутку.

Порошенко узаконив підвищення податків для фізосіб-підприємців

Президент Петро Порошенко підписав зміни до законодавства про працю фізичних осіб-підприємців (ФОП), повідомляється на сайті Верховної Ради.

Згідно із законом, з 1 січня фізичні особи-підприємці другої і третьої груп платитимуть єдиний соціальний внесок на суму 704 гривень на місяць, навіть якщо не отримали прибуток. Що стосується першої групи спрощенців, то їм залишили можливість платити половину мінімального страхового внеску в розмірі 352 гривень на місяць.

Раніше приватний підприємець платив 5% від прибутку та єдиний соціальний внесок, якщо у певному періоді року мав прибуток. Якщо ж руху коштів не було, то платити не було необхідності. Внаслідок цього багато підприємців тримали відкриті ФОПи, сплачуючи податки тільки тоді, коли мали реальні доходи.

Прийняття закону призвело до масового закриття так званих "сплячих ФОП".