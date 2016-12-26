Порошенко підписав держбюджет на 2017 рік

Разом із законом про держбюджет на 2017 рік президент підписав і закон про збільшення мінімальної зарплати до 3200 грн.

Порошенко поставив свій підпис під головним фінансовим документом Сайт президента України

Президент Петро Порошенко підписав закон "Про державний бюджет України на 2017 рік".

Як повідомляє прес-служба глави держави, президент також підписав закони "Про збільшення видатків на заробітну плату працівникам державних вугледобувних підприємств", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" щодо збільшення мінімальної заробітної плати до 3200 грн, "Про внесення змін до Бюджетного кодексу ".

Президент сказав, що бюджет був обговорений на засіданні РНБОУ у частині витрат на сектор оборони і безпеки країни. Він нагадав, що ці витрати складають 5,2% від ВВП і зазначив, що в першу чергу "ці витрати сконцентровані на фінансування Збройних сил України".

Президент зазначив, що урядом, президентом, прем'єр-міністром і парламентом спільно прийнято рішення підняти мінімальну заробітну плату до 3200 грн.

Глава держави зазначив, що в бюджеті 2017 закладені безпрецедентні витрати і на дорожнє будівництво.

Нагадаємо, що Верховна Рада рано вранці 21 грудня проголосувала за бюджет на 2017 рік. Проект документупідтримали 274 народних депутати, ц тому числі, більшість членів фракцій "Блоку Петра Порошенка", "Народного фронту", Радикальної партії, груп "Воля народу" і "Відродження", 18 позафракційних, а також п'ять з 26 депутатів від "Самопомочі". Не підтримали бюджет "Опозиційний блок" і "Батьківщина".

Детальніше про держбюджет на наступний рік читайте у матеріалі Юлії Самаєвої "Держбюджет-2017: а так все пристойно починалося"

в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".