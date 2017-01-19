Порошенко обговорив із Лагард реформи та співпрацю з МВФ

Директор-розпорядник МВФ побажала українцям успіхів і зростання економіки.

Українська делегація провела переговори з головою МВФ у Давосі Святослав Цеголко/Twitter

Президент України Петро Порошенко провів переговори з директором-розпорядникомКрістін Лагард. Зустріч відбулася під час роботи Всесвітнього економічного форуму в Давосі у четвер, 19 січня. У ній також взяли участь міністр фінансів Олександр Данилюк і голова Національного банку України Валерія Гонтарева, повідомляє прес-служба глави держави.

Глава МВФ назвала зустріч, присвячену обговоренню українських реформ, ефективною та продуктивною.

"Ми обговорили реформи та прогрес, який був досягнутий під керівництвом президента Петра Порошенка та його команди", – повідомила Лагард за підсумками зустрічі з українською делегацією.

Президент Порошенко, у свою чергу, висловив задоволення, що Україна успішно виконує вимоги третього Меморандуму МВФ.

"Співавтором значної частини наших реформ і нашого успіху є МВФ. Пишаюся, що у цей складний час економічної та фінансової стабілізації ми маємо відмінне співпрацю з усією командою МВФ і отримуємо багатообіцяючі результати", – підкреслив глава держави.

Порошенко назвав співпрацю з МВФ дуже продуктивною, а також подякував Лагард за послідовну підтримку України.

Як повідомлялося, у Мінфіні розраховують, що засідання ради директорів МВФ з питання надання Україні чергового траншу кредиту в рамках програми EFF може відбутися наприкінці січня, а Україна може отримати четвертий транш – у лютому.

Нагадаємо, за підсумками роботи місії МВФ в Києві з 3 по 17 листопада, у Фонді прийняли рішення, що Україні потрібен додатковий час для реалізації поточних завдань, передбачених програмою співробітництва з МВФ.

Відкрита в березні 2015 року чотирирічна програма EFF загальним обсягом близько 17 млрд доларів спочатку передбачала щоквартальний перегляд програми та виділення траншів. У 2015 рік Україна отримала лише два транші – 5 млрд доларів в березні і 1,7 млрд доларів – в серпні 2015 року. У вересні 2016 року МВФ виділив Україні третій транш – на 1 млрд доларів.