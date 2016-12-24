Порошенко має намір стягнути з акціонерів Приватбанку кошти на ліквідацію "діри" в його капіталі

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Ключовим пунктом домовленості щодо націоналізації "Привату" стала відсутність кримінального переслідування його акціонерів і керівництва.

Влада хоче змусити акціонерів "Привату" заплатити за дефіцит його капіталу

Президент України Петро Порошенко має намір всіма доступними способами стягнути з акціонерів націоналізованого "Приватбанку" кошти, необхідні для ліквідації потреби банку в додатковому капіталі.

Про це у своїй статті для DT.UA пише Юрій Сколотяний. За його словами, ключовим пунктом домовленості про повну націоналізацію "Привату", досягнутою між державою та власниками банку, стала відсутність кримінального переслідування акціонерів і керівників установи.

"Ключовим пунктом досягнутої домовленості, як стало відомо з інформації, що просочилася назовні, стала відсутність кримінального переслідування як акціонерів, так і менеджменту за "певних умов". Наявність таких домовленостей побічно підтвердила В.Гонтарева, заявивши в ефірі телеканалу ICTV, що НБУ не вноситиме менеджмент Приватбанку в чорний список, "якщо всі зобов'язання акціонерів будуть виконані, якщо менеджмент у ці півроку покаже кооперативну роботу з мирної передачі цього банку в державні руки", - зазначає автор.

При цьому, Сколотяний вказує, що уточнень стосовно змісту та умов домовленостей, досягнутих з акціонерами "Привату", досі немає.

Автор, посилаючись на власні джерела повідомляє, що президент Петро Порошенко має намір зробити все можливе, щоб стягнути з акціонерів "Приватбанку" суму, необхідну для ліквідації дефіциту його капіталу.

"Як повідомляють джерела DT.UA в адміністрації президента, очільник держави має намір стягнути з акціонерів "Привату" все, що з них належить для закриття діри. Причому для цього не лише буде залучено найкращих місцевих і іноземних юристів, а й створено спеціальну слідчу групу, до якої увійдуть аудитори, слідчі й міжнародні експерти", - йдеться в статті.

22 грудня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) і Міністерство фінансів підписали договір про продаж 100% акцій ПАТ КБ "Приватбанк", в результаті чого власником 100% акцій банку стала держава в особі Міністерства фінансів України.

Кабінет міністрів України 18 грудня ухвалив рішення про націоналізацію Приватбанку. Згідно з рішенням, Міністерство фінансів викупить 100% його акцій за 1 грн. Після цього Мінфін візьме участь у капіталізації банку шляхом придбання акцій додаткової емісії. Кабмін також доручив Мінфіну випустити облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) у розмірі до 116,8 млрд грн терміном обігу до 15 років і процентною ставкою доходу на рівні не вище 10,5% річних з подальшим внесенням їх від імені держави в оплату за акції додаткової емісії Приватбанку.

Детальніше про процес і наслідки повної націоналізації "Приватбанку" читайте у статті Юрія Сколотяного "Про застави і заручників" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".