Порошенко і Данилюк зустрінуться з керівництвом МВФ у Давосі

Гонтарєва приєднається до української делегації на Давоському форумі 17 січня.

Міністр фінансів зустрінеться з міжнародними інвесторами під час роботи Давоського форуму Facebook/World Economic Forum

Президент України Петро Порошенко і міністр фінансів Олександр Данилюк на цьому тижні візьмуть участь у роботі, де вони обговорять перспективи подальшої співпраці з керівниками Міжнародного валютного фонду та інших міжнародних фінансових організацій.

Як повідомила прес-служба Мінфіну в понеділок, 16 січня, Данилюк бере участь у роботі української делегації в Давосі з 16 по 20 січня. Міністр візьме участь у зустрічах президента Петра Порошенка з керівництвом МВФ і ЄБРР, а також проведе двосторонні зустрічі з керівниками Європейської комісії, Всесвітнього банку, міністрами фінансів інших країн та міжнародними інвесторами.

Голова Національного банку Валерія Гонтарєва також візьме участь у роботі Давоського форуму. Вона приєднається до української делегації 17 січня, повідомили у прес-службі НБУ.

Всесвітній економічний форум у Давосі відбудеться 17-20 січня 2017 року. У його роботі візьмуть участь глави більше ніж 50 держав і урядів, керівники великих корпорацій.

Раніше стало відомо, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вирішив не їхати на форум в Давосі. Замість цього він збирається зустрітися з виборцями у різних містах своєї країни. канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Олланд теж не поїдуть в Давос цього року.

США в Давосі будуть представляти віце-президент Джозеф Байден і держсекретар Джон Керрі. Це фактично буде їхній останній візит в ролі представників США високого рівня.