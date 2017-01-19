Порошенко і Алієв обговорили інвестиції в Україну

Інвестиції Азербайджану в Україні досягли 200 мільйонів доларів.
"З Президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим обговорили подальше поглиблення співробітництва між нашими країнами. Мова йшла, зокрема, про торгово-економічні зв'язки, співробітництво в енергетиці, літакобудуванні та інших галузях", - заявив Порошенко на своїй сторінці в Facebook.
За словами Алієва, інвестиції Азербайджану в Україну становлять 200 мільйонів доларів. Сторони обговорили проекти для збільшення інвестицій в українську економіку.
У швейцарському місті Давос проходить щорічний Всесвітній економічний форум, присвячений міжнародному співробітництву і глобальним змінам, перед якими постає міжнародне співтовариство.DT.UA