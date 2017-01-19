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Порошенко і Алієв обговорили інвестиції в Україну

19 січня в 00:22

Інвестиції Азербайджану в Україні досягли 200 мільйонів доларів.

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Азербайджану інвестував в Україну 200 мільйонів доларів
Президент України Петро Порошенко і Азербайджану Ільхам Алієв провели зустріч в рамках Всесвітнього економічного форуму в швейцарському Давосі.

"З Президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим обговорили подальше поглиблення співробітництва між нашими країнами. Мова йшла, зокрема, про торгово-економічні зв'язки, співробітництво в енергетиці, літакобудуванні та інших галузях", - заявив Порошенко на своїй сторінці в Facebook.

За словами Алієва, інвестиції Азербайджану в Україну становлять 200 мільйонів доларів. Сторони обговорили проекти для збільшення інвестицій в українську економіку.

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У швейцарському місті Давос проходить щорічний Всесвітній економічний форум, присвячений міжнародному співробітництву і глобальним змінам, перед якими постає міжнародне співтовариство.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Україна Азербайджан Алієв інвестиції Порошенко економіка Швейцарія президент долар всесвітній форум місто Давос
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