Порошенко і Алієв обговорили інвестиції в Україну

Інвестиції Азербайджану в Україні досягли 200 мільйонів доларів.

Азербайджану інвестував в Україну 200 мільйонів доларів

Президент України Петро Порошенко і Азербайджану Ільхам Алієв провели зустріч в рамках Всесвітнього економічного форуму в швейцарському Давосі

"З Президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим обговорили подальше поглиблення співробітництва між нашими країнами. Мова йшла, зокрема, про торгово-економічні зв'язки, співробітництво в енергетиці, літакобудуванні та інших галузях", - заявив Порошенко на своїй сторінці в Facebook.

За словами Алієва, інвестиції Азербайджану в Україну становлять 200 мільйонів доларів. Сторони обговорили проекти для збільшення інвестицій в українську економіку.

У швейцарському місті Давос проходить щорічний Всесвітній економічний форум, присвячений міжнародному співробітництву і глобальним змінам, перед якими постає міжнародне співтовариство.