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Порошенко чекає черговий транш МВФ в найближчі тижні

17 січня в 14:16

Україна ще в кінці 2016 року виконала всі умови для отримання нового траншу, підкреслив президент.

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Порошенко розраховує на надходження чергового траншу МВФ в найближчі тижні
Flickr/Петро Порошенко
Президент України Петро Порошенко очікує, що Україна отримає черговий транш від Міжнародного валютного фонду за програмою розширеного фінансування на 1 млрд доларів у найближчі тижні.

"Я впевнений, що через кілька тижнів відбудеться засідання ради директорів МВФ, і ми повинні отримати його (транш – ред.)", - сказав він в інтерв'ю телеканалу Bloomberg під час візиту в Давос у вівторок.

Президент зазначив, що Україна ще в кінці 2016 року виконала всі умови для отримання нового траншу. Крім того, як підкреслив гарант, були зроблені кроки для стабілізації банківської системи, проведена націоналізація найбільшого українського банку – "Приватбанку".

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Разом з тим, міністерство фінансів очікує наступний транш МВФ на початку лютого.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна , DT.UA ,
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Теги Україна транш МВФ Порошенко
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