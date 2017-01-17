Порошенко чекає черговий транш МВФ в найближчі тижні

Україна ще в кінці 2016 року виконала всі умови для отримання нового траншу, підкреслив президент.

Порошенко розраховує на надходження чергового траншу МВФ в найближчі тижні Flickr/Петро Порошенко

Президент України Петро Порошенко очікує, що Україна отримає черговий транш від Міжнародного валютного фонду за програмою розширеного фінансування на 1 млрд доларів у найближчі тижні.

"Я впевнений, що через кілька тижнів відбудеться засідання ради директорів МВФ, і ми повинні отримати його (транш – ред.)", - сказав він в інтерв'ю телеканалу Bloomberg під час візиту в Давос у вівторок.

Президент зазначив, що Україна ще в кінці 2016 року виконала всі умови для отримання нового траншу. Крім того, як підкреслив гарант, були зроблені кроки для стабілізації банківської системи, проведена націоналізація найбільшого українського банку – "Приватбанку".

Разом з тим, міністерство фінансів очікує наступний транш МВФ на початку лютого.