Порошенко чекає черговий транш МВФ в найближчі тижні

Україна ще в кінці 2016 року виконала всі умови для отримання нового траншу, підкреслив президент.
"Я впевнений, що через кілька тижнів відбудеться засідання ради директорів МВФ, і ми повинні отримати його (транш – ред.)", - сказав він в інтерв'ю телеканалу Bloomberg під час візиту в Давос у вівторок.
Президент зазначив, що Україна ще в кінці 2016 року виконала всі умови для отримання нового траншу. Крім того, як підкреслив гарант, були зроблені кроки для стабілізації банківської системи, проведена націоналізація найбільшого українського банку – "Приватбанку".
Разом з тим, міністерство фінансів очікує наступний транш МВФ на початку лютого.Інтерфакс-Україна , DT.UA ,