Понад 70% керівників МСП не відчули впливу заходів з дерегуляції, що проводились у 2016 році

Залежно від сфери діяльності від 40 до 77,2% опитаних підприємців повідомляють, що проходження регуляторних процедур створює проблеми для їхнього бізнесу.

Реальні поліпшення в сфері дерегуляції помітили лише 9,8% керівників МСП ЮРцентр

Понад 70% керівників малих і середніх підприємств не відчули жодного впливу заходів з дерегуляції бізнесу, які проводилися в 2016 р. Як пише в своїй статті дляЮлія Самаєва, відповідні дані наведені у новому аналітичному звіті USAID.

Наголошується, що більше 17% респондентів повідомили про погіршення умов своєї діяльності, в той час як реальні поліпшення в сфері дерегуляції помітили лише 9,8%.

"Залежно від сфери діяльності від 40 до 77,2% опитаних підприємців повідомляють, що проходження регуляторних процедур створює певні проблеми для їхньої діяльності та зростання бізнесу.", - йдеться в статті.

Як зазначає Самаєва, основними проблемами, пов'язаними з адмініструванням податків, як і раніше залишаються "нестабільність податкового законодавства, розмір штрафних санкцій за помилки, ставки податків і зборів і часті зміни форм податкової звітностіі".

Нагадаємо, Україна піднялася до 80-ї позиції в рейтингу Doing Business–2017 з 83-ї, якої досягла роком раніше.

Детальніше про складнощі роботи МСБ в Україні читайте у статті Юлії Самаєвої "Великі перемоги і поразки малого бізнесу. Чого очікують і чого бояться підприємці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".