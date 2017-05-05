Пісний борщ до кінця квітня подорожчав майже на третину

У целов у квітні ціни на овочі для борщу зросли в ціні в середньому на 78,3%.

Овочі для борщу ростуть в ціні

В Україні продовжують дорожчати овочі борщового набору. До кінця квітня пісний борщ виріс в ціні ще на 30,8%, повідомляє "Українська аграрна конфедерація" з посиланням на дані Держстату.

Зокрема морква подорожчала на 57,6% (до 10,67 грн/кг), капуста - на 45% (до 9,64 грн/кг), цибуля - на 21,6% (до 6,42 грн/кг), буряк - на 15,4% (до 6,06 грн/кг), картопля - на 14,1% (до 7,78 грн/кг).

Подорожчання, яке почалося з-за впливу несприятливих погодних умов укупі з сезонністю, досягло досить значимого рівня - за місяць ціни на традиційну п'ятірку овочів зросли в середньому на 78,3%. Зокрема, за квітень капуста подорожчала на 137,4%, морква - на 13,5%, цибуля - на 77,8%, буряк - на 44,9%, картоплю - на 22,3%.

Але навіть з урахуванням різкого стрибка споживчі ціни на овочі борщового набору поки відстають від торішніх на 10-15% (буряк подешевшав майже на 40%). Винятком є тільки картопля, поточна ціна на яку перевищує минулорічний показник майже в півтора рази (+ 47,3%).

Варто відзначити, що після святкових днів на основних ринках країни спостерігається повернення тенденції до зниження цін на овочі - основними причинами є пожвавлення імпортних поставок окремих видів продукції і збільшення пропозиції овочів низької якості.

Нагадаємо, на думку експертів, дані Держстату не відображають реальних змін цін на овочі в країні. Про це пише в своїй статті для DT.UA доктор економічних наук Андрій Ревенко.

Докладніше читайте в матеріалі Андрія Ревенко "Як в Україні рахують споживчу інфляцію. Частина 2".