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Після відставки Гонтарєвої в. о. голови НБУ буде Смолій

9 травня в 22:43

Нацбанком буде тимчасово керувати заступник Гонтарєвої.

Смолий
Смолій тимчасово очолить НБУ
З 10 травня виконуватиме обов'язки глави Національного банку України перший заступник глави НБУ Яків Смолій, заявила заступник голови фракції "Блок Петра Порошенко" у Верховній Раді, представник президента в парламенті Ірина Луценків ефірі "112" .

"На сьогоднішній день, якщо Валерія Гонтарєва йде у відпустку, а вона за місяць оголосила про те, що має намір подати у відставку 10 травня, я думаю, що виконуватиме обов'язки і зараз триматиме Нацбанк у своїх руках її перший заступник Яків Смолій", - зазначила Луценко.

За її словами, місячна перерва у роботі парламенту привела до того, що президент не зміг провести політичні консультації щодо кандидатури на посаду голови НБУ, тому глава держави визначиться з кандидатурою після консультацій з парламентом.

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Нагадаємо, глава НБУ Валерія Гонтарєва подала у відставку. Про це вона заявила 10 квітня, під час позапланової прес-конференції.

Як повідомлялося, Європейський банк реконструкції та розвитку виступає за призначення головою Національного банку Володимира Лавренчука.

Також повідомлялося, що Сергій Тігіпко залишив пост голови "Таскомбанку". При цьому його називають одним з основних кандидатів на пост глави НБУ.

Серед інших кандидатів розглядається глава правління "Укрексімбанку" Олександр Гриценко і голова ради Національної асоціації банків України, старший радник "Альфа-банку" (Україна) Роман Шпек.

За матеріалами: 112 Україна
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Теги голова НБУ банк заступник Гонтарєва Канів посол парламент смола Україна Луценко
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