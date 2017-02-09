Підозрюваних у розкраданні коштів "Енергоатому" заарештували з можливістю внесення 33,5 млн грн застави

П'ятий підозрюваний, який пішов на угоду зі слідством, посаджений під домашній арешт.

Депутати від БПП намагалися взяти на поруки підозрюваного у розкраданні 30 млн грн

Солом'янський суд Києва 8 і 9 лютого заарештував чотирьох підозрюваних у розкраданні 30 мільйонів гривень ДП "НАЕК, повідомив голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький на своїй сторінці у Facebook ввечері в четвер, 9 лютого.

В якості альтернативи взяття під варту суд визначив посадовій особі АЕС "Енергоатому" заставу в розмірі 4 мільйонів гривень. Троє підозрюваних – представників комерційних структур – зможуть вийти з СІЗО після внесення 10,5 мільйонів гривень кожен.

Організаторів "схеми" підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем").

Одного з керівників комерційної структури, який погодився на угоду зі слідством, суд обрав у якості запобіжного заходу домашній арешт.

Холодницький уточнив, що одним із затриманих є житель Миколаєва, який, використовуючи підконтрольні йому підприємства, забезпечив переведення викрадених грошових коштів у готівкову форму і подальший їх розподіл між спільниками.

Під час судового засідання увечері в середу в суд прибули двоє народних депутатів з Миколаєва – члени парламентської фракції "Блоку Петра Порошенко" Олександр Лівік і Давид Макар'ян, які порушили клопотання про взяття на поруки підозрюваного.

Суд відхилив клопотання, взявши до уваги зауваження прокурора про наявність конфлікту інтересів у депутата Лівіка, який є головою підкомітету з питань відновлюваних джерел енергії комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.

Напередодні в НАБУ повідомили про затримання п'ятьох осіб за підозрою в організації корупційної схеми та заволодінні коштами одній з атомних електростанцій ДП "НАЕК "Енергоатом" в розмірі 30 мільйонів гривень.

Детективи НАБУ встановили, що затримані – посадова особа АЕС ДП "НАЕК "Енергоатом" і чотири представники комерційних структур, – при здійсненні державних закупівель, використовуючи ряд підконтрольних підприємств, забезпечили укладення та виконання договорів поставки комплектуючих для АЕС за завищеними цінами, що перевищують ринкові в 18-34 рази.