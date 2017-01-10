Перемога Трампа принесла російським олігархам $ 29 млрд - Forbes

Американці збільшили свої грошові активи в середньому на 2,8% після виборів, а найбагатші росіяни збільшили свої статки в середньому на 7,1%.

Після перемоги Трампа, найбагатші росіяни збільшили свій сумарний дохід на $ 29 млрд AndreyPopov / Depositphotos

Найбагатші люди Росії, деяких з яких пов'язують з президентом РФ Володимиром Путіним, завдяки зростаючій вартості російських акцій і валюти, сумарно збільшили свої доходи на $ 29 млрд з моменту обрання республіканця Дональда Трампа президентом США.

Акції "Новатеку" Геннадія Тимченка зросли на 16% після виборів, що підвищило вартість 23% його акцій газової компанії на $ 1,8 млрд, зазначає видання Forbes.

Тимченко продав 43% акцій нафтової компанії Gunvor за день до того, як Мінфін США ввів санкції проти нього в березні 2014 року. На сьогодні, активи Тимченка становлять близько $ 15,1 млрд.

Видання зазначає, що найбагатша людина Росії Леонід Міхельсон більше всіх інших збільшив свій статок - будучи акціонером "Новатеку" він розбагатів на $ 1,9 млрд після виборів в США - до $ 18,2 млрд. Михельсон і Тимченко разом з мільярдером Кирилом Шамаловим інвестували в нафтохімічний гігант "Сибур".

У цілому, російські мільярдери розбагатіли приблизно на 29 $ мільярдів після обрання Трампа, в той час як американці збільшили свої грошові активи в середньому на 2,8% після виборів, а найбагатші росіяни збільшили свої статки в середньому на 7,1%.