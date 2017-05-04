Переговори щодо ЗВТ між Україною та Ізраїлем планується завершити до кінця року

Настрій на взаємну роботу по створенню зони вільної торгівлі висловили Порошенко і Нетаньяху.

Порошенко обговорив з Нетаньяху економічні питання

Президент України Петро Порошенко і прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху обговорили питання подальшого нарощування двостороннього торговельно-економічного співробітництва, повідомила прес-служба глави української держави за підсумками його телефонної розмови з главою ізраїльського уряду.

Зокрема, в ході розмови сторони окремо підтвердили налаштованість завершити до кінця 2017 року переговори щодо укладення Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем.

Як повідомлялося, в ході цієї ж телефонної розмови 3 травня Порошенко запросив Нетаньяху в Київ і висловив надію на успішний візит прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана у Ізраїль у травні поточного року.

Нагадаємо, що наприкінці грудня 2016 року прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу розпорядився звести до мінімуму робочі стосунки з представниками 12 країн, в тому числі України, у зв'язку з голосуванням за резолюцію Ради Безпеки ООН 23 грудня. Запланований на 27 грудня візит прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана у Ізраїль був скасований.

У лютому Петро Порошенко в телефонній розмові з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу домовився про візит прем'єр-міністра України Гройсмана в Ізраїль.

Детальніше про охолодження відносин між Україною та Ізраїлем після скандального голосування щодо резолюції Радбезу ООН читайте в статті Володимира Кравченка "Демарш у Хануку" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".