Пенсійна система без реформ зруйнується протягом 3-4 років - Рева

Головна проблема - нестабільний стан ПФ.

Пенсійній системі потрібні реформи Василь Артюшенко, DT.UA Пенсійна система України без реформ зруйнується протягом 3-4 років, заявив міністр соціальної політики Андрій Рева в інтерв'ю РБК-Україна.

"Головна фінансова проблема на сьогодні - це нестабільний стан Пенсійного фонду... якби ми нічого не робили, 3-4 роки - і все, система завалилася", - заявив він.

За словами Реви, зараз Україна в цьому питанні знаходиться перед точкою неповернення і рішення потрібно приймати негайно.

"Це можна порівняти з онкологією: або ми зараз ризикуємо і діємо, або пухлина буде розвиватися і перейде з другої в третю стадію, і далі вже стане неоперабельною. Ми зараз знаходимося перед точкою неповернення, нам треба негайно приймати рішення", - додав він.

Нагадаємо, міністр соціальної політики України Андрій Рева в інтерв'ю DT.UA заявив, що в ході реалізації пенсійної реформи уряд не повинен допустити зростання дефіциту пенсійного фонду України вище нинішньої позначки 140 млрд грн. За його словами, законопроект про пенсійну реформу повинен бути представлений до 16 травня.

Детальніше про накопичувальної пенсійної системи та перспективи її запровадження в Україні читайте у статті Юрія Солов'я "Накопичувальна пенсійна система — ключова соціально-економічна реформа" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".