Ощадбанк продовжив термін прийому комунальних платежів киян до 25 лютого

Прийом платежів на рахунки київського КП "ГІОЦ" не відновлено.

«Ощадбанк» продовжив термін прийому рахунків за комуналку до 25 лютого. Андрій Пишний / Facebook

Державний "Ощадбанк" продовжив термін прийому комунальних платежів до 25 лютого в Києві, повідомляє прес-служба "Ощадбанку".

"У зв'язку із заявою "Укрпошти" про тимчасове припинення прийому платежів на користь КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр" і значним збільшенням кількості платників комунальних послуг у відділеннях "Ощадбанку", термін прийому комунальних платежів з відповідною знижкою продовжений до 25 лютого", - повідомляє "Ощадбанк".

Нагадаємо, з 1 січня "Укрпошта" призупинила прийом комунальних платежів на рахунки київського комунального підприємства "ГІОЦ".

З 1 грудня "Ощадбанк" планував брати 3 грн комісії з платників, які розраховуються готівкою і з допомогою паперових квитанцій. Однак у ситуацію втрутився президент. Він надіслав лист голові правління "Ощадбанку" з вимогою переглянути прийняте рішення про встановлення з 1 грудня 2016 року комісійної винагороди за оплату комунальних послуг". Після цього правління банку вирішило перенести термін введення в дію рішення тарифного комітету про введення комісії.

Докладніше читайте в матеріалі Лариси Дацюк "Подвійна комісія за комуналку" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".