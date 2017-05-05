"Ощадбанк" підключився до автоматизованої системи виплат Фонду гарантування

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Банк отримав необхідні паролі доступу.

«Ощадбанк» приєднався до автоматизованої системи виплат ФГВФО Андрій Пишний / Facebook Державний "Ощадбанк" приєднався до автоматизованої системи виплат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, повідомляє Фонд.

27 квітня між Фондом гарантування і "Ощадбанком" був укладений відповідний договір.

Банк отримав необхідні паролі доступу.

З 5 травня вкладники "Платинум Банку", "Фортуна-банк", "Банк народний капітал", банку "ТК Кредит", "Вектор Банку", банку "Траст" зможуть отримувати належні їм кошти через "Ощадбанк".

Виплати за допомогою автоматизованої системи також здійснюють такі банки: "Правекс-банк", "Альфа-Банк", "Кредо-банк", "Укргазбанк", ПУМБ, "ТАСкомбанк", "Південний".

Нагадаємо, що "Ощадбанк" за підсумками в 2016 році отримав 464,085 млн грн чистого прибутку проти чистого збитку за 2015 рік у розмірі 12,273 млрд грн.

За результатами першого кварталу державний "Ощадбанк" отримав чистий прибуток 158,3 млн грн, що на 46,2 млн грн, або на 41,3%, більше ніж за аналогічний період 2016 року.

"Ощадбанк" погасив кредити, отримані від Нацбанку на умовах рефінансування. 4 квітня банк погасив частину кредитів на суму 2 млрд грн