ОПЗ тимчасово припиняє роботу

"У зв'язку з високою ціною природного газу, що поставляється НАК "Нафтогаз України", яка не кореспондується з цінами на світовому ринку на продукцію заводу, беручи до уваги неможливість подальшої поставки природного газу в 2017 році з боку НАК "Нафтогаз України" до погашення наявного боргу, прийнято рішення про тимчасове зупинення виробництв і цехів заводу", - повідомляється на сайті ОПЗ.

Наголошується, що на поточний момент менеджмент ПАТ, за погодженням з ФДМ України, веде пошук компаній, зацікавлених в оренді цілісного комплексу підприємства на тривалий період.

РанішеКабмін вирішив реструктуризувати борг ОПЗ перед "Нафтогазом" на 2 роки. Одеський припортовий завод за минулий тиждень наростив борг перед "Нафтогазом України" за спожитий газ на 91% (на 479,357 млн грн) – до 1,004 млрд грн. За прогнозом "Нафтогазу", при поточній динаміці борг ОПЗ до кінця поточного року може досягти 1,5 млрд грн. З моменту прийняття Кабміном рішення про покладення на НАК спеціальних зобов'язань з постачання ОПЗ газу завод перерахував держхолдингу всього 5 млн грн.

Як відомо, ФДМ не зміг продати Одеський припортовий завод 18 липня, оскільки жодна компанія не подала заявку для участі в конкурсі зі стартовою ціною 13,175 млрд грн (525 млн доларів). Послухавшись зарубіжних кредиторів, зокрема МВФ і ЄБРР, уряд України знизило стартову ціну ОПЗ в 2,5 рази, до 5,16 млрд грн (близько $ 200 млн) і продовжило термін приватизації заводу.

Далі - конкурс з приватизації ОПЗ не відбувся через відсутність заявок компаній, раніше виявляли інтерес до покупки підприємства. 7 грудня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що невдалий повторний конкурс з продажу Одеського припортового заводу продемонстрував нездатність керівництва Фонду держмайна управляти державним майном. "Я б позвільняв всіх, хто управляє Фондом держмайна України. Якби це були мої повноваження, всі були б вже звільнені", - заявив Гройсман.