ОПЗ програв апеляцію Ostchem Фірташа

Відкритий шлях до банкрутства заводу - ФДМ

Фонд держмайна вже не продає ОПЗ opz.odessa.net

Апеляційний суд підтвердив рішення Стокгольмського арбітражу щодо боргу $ 193 млн "Одеського припортового заводу" перед компанією Ostchem Дмитра Фірташа, не рахуючи пені і штрафів, повідомив в. о. голови Фонду держмайна України Дмитро Парфененко.

"Вчора апеляційний суд відхилив всі наші апеляції та клопотання... Відкритий потенційний шлях до банкрутства ОПЗ", – заявив він на засіданні Кабінету міністрів.

Прем'єр Володимир Гройсман уточнив, що мова йде про борг майже у $ 300 млн.

За словами Парфененка, ФДМ і ОПЗ готують касаційну скаргу та клопотання про зупинення рішення суду, а також серію технологічних кроків, які допоможуть запобігти банкрутство ОПЗ.

Нагадаємо, борг утворився за контрактом з Ostchem на поставку газу від 20 січня 2013 року і сформувався у вересні-грудні 2013 року. Оскільки в цей час "Газпром" знизив ціну газу для Ostchem з $ 430 до 265 за тис кубометрів. Однак компанія Фірташа продовжувала продавати газ ОПЗ по $ 430.

Раніше Южненський міський суд Одеської області своїм рішенням зобов'язав ОПЗ виплатити компанії Ostchem Holding Limited 6,7 млрд грн.

Повідомлялося, що суд узаконив мирову угоду, згідно з яким ОПЗ повинен був повернути компанії Фірташа борг у розмірі 345 млн грн до кінця травня 2016 року.