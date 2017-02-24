ОПЗ можуть віддати в оренду на наступному тижні

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24 лютого закінчується термін прийому пропозицій Фондом держмайна про відновлення роботи ОПЗ.

ОПЗ планують віддати в оренду. maradonagoal.com

Фонд держмайна України завершує прийом заявок по відновленню роботи як повідомила прес-служба Фонду.

Наголошується, що термін прийому пропозицій закінчується 24 лютого.

"Протягом місяця Фонд як орган управління корпоративними правами держави в ОПЗ збирав пропозиції від потенційних інвесторів і партнерів, зацікавлених у співпраці", - йдеться в повідомленні.

Серед варіантів взаємодії були запропоновані передача в оренду майна товариства (як цілісного майнового комплексу, так і окремих об'єктів нерухомого майна), здійснення операцій з давальницькою сировиною, передача майна в управління і т. д.

Голова ФДМ Ігор Білоус повідомив, що Фонд отримав відповідні пропозиції.

"Ми ставимо за мету запустити завод як можна швидше. І не стільки із-за необхідності наповнювати державний бюджет, скільки з-за соціального фактору та необхідності збереження кадрового потенціалу. Наступного тижня ми розглянемо варіанти, які дадуть можливість в короткі терміни відновити роботу ОПЗ", - прокоментував голова Фонду.

Згідно з інформацією Фонду, 6 лютого ФДМ на зборах акціонерів ОПЗ попередньо погодив здачу ОПЗ в оренду.

Раніше повідомлялося, що Фонд запланував у грудні 2017 року повторно провести аукціон з продажу 99,6% акцій ОПЗ. Про це йдеться в плані приватизації на 2017 рік, опублікованому в офіційному виданні фонду "Відомості приватизації".

Як відомо, ФДМ не зміг продати ОПЗ 18 липня 2016 року, оскільки жодна компанія не подала заявку для участі в конкурсі зі стартовою ціною 13,175 млрд грн (525 млн доларів). Послухавшись МВФ і ЄБРР уряд України знизив стартову ціну ОПЗ в 2,5 рази - до 5,16 млрд грн (близько 200 млн доларів), і продовжив термін приватизації заводу.

Однак конкурс з приватизації ОПЗ не відбувся через відсутність заявок від компаній, які раніше виявляли інтерес до купівлі підприємства.

7 грудня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що невдалий повторний конкурс з продажу ОПЗ продемонстрував нездатність керівництва Фонду держмайна управляти державним майном.

Крім того, в кінці грудня 2016 року група DCH харківського бізнесмена Олександра Ярославського заявила про зацікавленість в оренді ОПЗ.