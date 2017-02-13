ОПЕК підвищила прогноз по видобутку нафти в США і погіршила – по Росії

Високі ціни на нафту стимулюють зростання видобутку в США, Канаді, Норвегії та інших країнах.

ОПЕК скоригувала прогноз на 2017 рік Reuters

ОПЕК підвищила прогноз видобутку нафти в США на 180 тис. барелів на добу завдяки більш високим цінам на нафту, повідомляється в лютневому доповіді організації.

Місяць тому ОПЕК прогнозувала, що видобуток нафти в США в нинішньому році складе 13,7 млн б/с в порівнянні з 13,63 млн б/с в 2016 році. Нова оцінка передбачає зростання в 2017 році до 13,88 млн б/с.

У цілому, очікує ОПЕК, пропозиція нафти з боку країн, що не входять в організацію, в 2017 році виросте на 240 тис. б/с, що в два рази більше, ніж прогнозувалося місяць тому "в основному за рахунок більш високих очікувань по США з-за зростання цін". Попередній прогноз передбачав зростання з 57,14 млн б/с до 57,26 млн б/с. Новий показує зростання до 57,44 млн б/с.

ОПЕК прогнозує трохи більш сильне падіння видобутку нафти в Росії - з 11,09 до 11,03 млн б/с в 2017 році. Місяць тому картель вважав, що Росія знизить видобуток до 11,05 млн б/с.

Перегляд підсумків 2016 року стався у основному з-за більш високого, ніж очікувалося, зростання видобутку в останньому кварталі року в США, Канаді, Норвегії, Росії та Китаї, який був частково компенсований більш низькими оцінками за Казахстану, Австралії та Малайзії.

Попередні дані показують, що світове виробництво нафти в січні 2017 року знизилося в порівнянні з попереднім місяцем на 1,29 млн б/с - до 95,75 млн б/с, у порівнянні з тим же місяцем 2016 року зниження склало 460 тис. б/с.

При цьому ОПЕК приділяє пильну увагу Росії, яка вносить найбільший внесок з боку країн, що не входять в картель, щодо зниження нафтовидобутку. Квота Росії - 300 тис. б/с, на цей рівень Росія повинна вийти в квітні-травні.

Раніше повідомлялося, що Росія не виконує домовленості з ОПЕ про скорочення видобутку нафти. РФ з початку року зменшила свою щоденну видобуток тільки на 100 тис б/с.

У січні-лютому нафта дорожчала на даних про скорочення видобутку в рамках угод ОПЕК. На вартість "чорного золота" також вплинули подорожчання долара і дані про збільшення комерційних запасів у США.

Країни ОПЕК домовилася про скорочення видобутку нафти після року спорів. З 1 січня 2017 року вони скоротять видобуток нафти на 1,2 млн барелів на день - до 32,5 млн. При цьому угода передбачає і участь країн, що не входять в картель. Вона розраховане на півроку з можливістю продовження ще на шість місяців.