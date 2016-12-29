Омелян розповів, коли можуть з'явитися перші платні дороги в Україні

Дві компанії теоретично готові будувати платні дороги в Україні.

Платні дороги можуть почати будувати вже наступного року kievcity.gov.ua

Міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що очолюване ним відомство веде переговори з двома інвесторами, які готові як експеримент побудувати першу ділянку платних доріг в Україні.

"У нас проведено переговори з двома компаніями західними, які теоретично готові спробувати, як воно піде в Україні – взяти невеликі відрізки, декілька десятків кілометрів для того, щоб просто мати експеримент. Я думаю, що наступного року ми почнемо з ними цю роботу", - сказав Омелян в інтерв'ю "Цензор.нет"

Він додав, що ми повинні чітко розуміти, якщо цього року ми ведемо перемовини, інвестори почнуть будувати у кращому випадку через рік, а дорога буде через два-три роки.

Міністр також наголосив, що зараз ведеться робота над новим законопроектом і він має бути представлений в парламенті у березні-квітні наступного року.

"Планувався на грудень, але трошки не встигає та міжнародна юридична компанія, яка взялася за його розробку. Це буде базою для концесійних доріг (побудовані за рахунок приватних інвесторів - ред.). Концесійні дороги можливі лише паралельно до наявних державних безплатних доріг", - підкреслив Омелян.

Раніше повідомлялось, що перші концесійні дороги можуть з'явитися в Україні у 2017 2018 роках і будуть будуватися як альтернатива вже існуючим автошляхам.

Як повідомлялося, новий голова Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак заявив, що готовий працювати максимально ефективно для кардинального поліпшення стану доріг в Україні, але для цього потрібен час.

Детальніше про роботу Державного агентства автомобільних доріг України читайте у статті ""Укравтодор": перезавантаження" Андрія Вадатурського у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".