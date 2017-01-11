Обсяг виявленої в 2016 році в світі нафти є найменшим за останні 65 років

Компанії переглядають свої плани по разветке у зв'язку з угодою ОПЕК про сокращени видобутку.

Загальна сума витрат на розвідку може зрости до 40-45 мільярдів доларів у 2018 році

Нафтові компанії в 2016 році в ході геологорозвідки виявили лише 3,7 мільярда барелів нафти, що на 14% менше у порівнянні з попереднім роком. Це є мінімальним показником з 1952 року, повідомляють аналітики консалтингової фірми Wood Mackenzie.

Дану динаміку дослідники пояснюють зниженням витрат нафтових компаній на розвідку, що, в свою чергу, було викликане падінням вартості "чорного золота". З початку літа 2014 року до кінця 2015 року ціни на нафту впали більш ніж втричі — зі 115 до 36 доларів за барель марки Brent, а в 2016 році опускалися нижче 30 доларів. Фундаментально спад експерти пояснювали високим рівнем видобутку у світі при замедлившемся попиті.

В кінці листопада 2016 року країни ОПЕК домовилася про скорочення видобутку нафти після року спорів. З 1 січня 2017 року вони скоротять видобуток нафти на 1,2 млн барелів на день - до 32,5 млн. При цьому угода передбачає і участь країн, що не входять в картель. Вона розрахована на півроку з можливістю продовження ще на шість місяців.

Оптимізм, викликаний угодою ОПЕК та інших країн, призвів до підвищення цін на нафту, а також перегляду компаніями своїх планів по розвідці. Загальна сума витрат на розвідку може зрости до 40-45 мільярдів доларів до 2018 року, якщо відновлення цін на нафту продовжиться, зазначив Летхем. Якщо витрати залишаться на колишньому рівні, світ може вже до 2035 року зіткнутися з дефіцитом в постачаннях нафти в розмірі 4,5 мільйонів барелів на день.

В кінці листопада США відкрили найбільше в країні нафтове родовище. В сланцевий басейні Wolfcamp виявлено близько 20 мільярдів барелів нафти, 450 мільйонів кубометрів природного газу і 1,6 мільярда барелів зрідженого природного газу.