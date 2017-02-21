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Роздрібний товарообіг в Україні в січні збільшився на 3,1%

21 лютого в 16:45

Найбільше зріс товарообіг Сумській області – на 9,7%.

 

розничная торговля
Оборот роздрібної торгівлі трохи підріс.
Оборот роздрібної торгівлі в Україні в січні склав 52 млрд 871,9 млн грн., що на 3,1% більше показників аналогічного періоду 2016 року, повідомляється на сайті Державної служби статистики.

Згідно з даними Держстату, найбільше зріс оборот роздрібної торгівлі в Сумській, Кіровоградській, Вінницькій, Миколаївській і Київській областях – на 9,7%, 8,6%, 7,7%, 7,5%, і 6,7% відповідно. Роздрібний товарообіг в Києві за звітний період збільшився на 7,7%.

При цьому обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі, за звітний період склав 38 млрд 92,4 млн грн., що на 2,9% більше даних за січень 2016 року.

У той же час оптовий товарооборот підприємств у січні 2017 року склав 96 млрд 558,6 млн. грн., що на 3,3% більше показників аналогічного періоду минулого року.

Нагадаємо, за даними Держстату, у 2016 році оборот роздрібної торгівлі в Україні збільшився на 3,7% в порівнянні з 2015 роком до 1,159 трлн грн.

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Раніше повідомлялося, що оборот роздрібної торгівлі у січні-листопаді 2016 року у порівнянні з аналогічним періодом 2015 року збільшився на 3,7%.

За матеріалами: DT.UA
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Теги торгівля Держстат товарообіг
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