Новий перелік основних лікарських засобів МОЗ охопив лише п'яту частину фармринку

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У новий документ не потрапили 90 міжнародних непатентованих назв препаратів зі списку ВООЗ.

У новий список основних ліків МОЗ не увійшла маса препаратів, які користуються популярністю в Україні

Підготовлений Міністерством охорони здоров'я новий перелік основних лікарських засобів, вартість яких буде регулюватися за допомогою реферування, охопив лише п'яту частину українського фармакологічного ринку.

Про це у своїй статті для DT.UA пише Юлія Самаєва. За її словами, чиновники МОЗ заявляють, що перелік базується на 19 виданні Базового переліку ліків, рекомендованих ВООЗ.

"У планах МОЗ було створення нового Національного переліку основних лікарських засобів, який включає саме МНН (міжнародні непатентовані назви - ред.). І міністерство його підготувало, більш того, на переконання чиновників, новий перелік базується на 19-му виданні Базового переліку ліків, які рекомендує ВООЗ. Базується, але не копіює його — 90 МНН із переліку ВООЗ у вітчизняний документ не потрапили. Якщо порівняти наведені в новому переліку МНН зі статистикою аптечних продажів, то виходить, щочиновники "охопили" лише п'яту частину ринку (у проданих упаковках)", - вказує автор.

Як зазначає Самаєва, цей факт, з одного боку, демонструє ступінь деформації українського ринку, що далеко не завжди продає споживачам дійсно необхідні ліки, а з іншого – залишає ризик того, що в документ не увійшли дійсно потрібні препарати.

При цьому, закупівлі відтепер обмежуються саме переліком, хоча який саме документ сьогодні можна вважати дійсним, в даний момент – не зрозуміло.

"овий перелік так і не був затверджений. Зате старий (постанова уряду №333 від 2009 р.) усе ще дійсний. Також легітимний і перелік у додатку до постанови №863 про відшкодування вартості лікарських засобів. Понад те, у документі посилаються відразу на обидва діючі списки", - вказує Самаєва.

При цьому, автор відмічає, що в списку постанови №333 відсутній ряд ліків (Аміодарон, Карведилол, Клопідогрель тощо), які містяться в додатку постанови №863, що робить їх реимбурсацию (відшкодування вартості споживачу – ред.) неможливою.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів ввів з 1 січня 2017 року так звані референтні (усереднені) ціни на ліки від серцево-судинних захворювань, діабету і бронхіальної астми.

Детальніше про проблеми медичної реформи читайте в статті Юлії Самаєвої "Тщательней надо, ребята!" Або що не так з медичною реформою" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".