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Нові ставки акцизів на алкоголь в Україні вступили в силу з 1 березня

1 березня в 17:44

На сухі вина і пиво акцизні ставки не змінилися.

 

Алкоголь
Алкоголь в Україні суттєво подорожчає.
Згідно з прийнятими в кінці 2016 року змінами до Податкового кодексу України, ставки акцизів на лікеро-горілчані вироби з 1 березня збільшилися на 20% - до 126,96 грн/ літр 100%-го спирту.

Збільшилися також ставки акцизів на кріплені вина і вермути - на 12%, до 8,02 грн/літр, ігристі вина – на 12%, до 11,65 грн/літр.

Акцизна ставка на сухі вина зберігається на рівні 0,01 грн/літр.

Нагадаємо, що з 1 січня цього року в Україні також підвищилися акцизи на пиво на 12% - до 2,78 грн/літр. Акциз на сигарети за специфічною ставкою зріс на 40% - до 445,56 грн за 1 тис. шт. без підвищення адвалорної ставки (12%).

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Кабінет міністрів затвердив Порядок зарахування акцизного податку з пального до місцевих бюджетів. Ця може сприяти детінізації, підвищення ефективність сплати акцизного податку та забезпечить додаткові надходження в місцевий бюджет.

Також повідомлялося, що Верховна Рада звільнила "Лукойл" від податкового навантаження на імпорт сировини для виробництва етилену. Тим самим, на думку ЗМІ, российские нафтовики документально оформили права на український ринокскрапленого газу.

За матеріалами: DT.UA
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Теги ставки податкова вина підвищення
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