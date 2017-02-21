Нові гравці на ринку скрапленого газу пов'язані з Медведчуком і Roshen – ЗМІ

Взимку на Українській енергетичній біржі почали виставляти товар на продаж чотири фірми, які раніше не були помічені в імпорті великих обсягів скрапленого газу.

СБУ допомогла заробити фірмам, які пов'язують із кумом Путіна sealrockcapecod.com

На українському ринку вуглеводнів з'явилися компанії, які стали імпортувати з Росії великі обсягипісля того, як СБУ ініціювала санкції проти 16 інших фірм-імпортерів. Як стверджують автори журналістського розслідування проекту "Схеми" , нові гравці пов'язані з Віктором Медведчуком, а також мають опосередковане відношення до корпорації Roshen.

Компанії "Глуск Україна", "Креатив Трейдинг", Wexler Global LP (Британія) і Gikka Limited (Британські Віргінські острови пропонують українським споживачам скраплений газ виробництва російської держкомпанії "Роснефть".

За два місяці вони вже ввезли понад 30 тисяч тонн газу, в той час як 16 їх конкурентів знаходяться під санкціями, що обмежують зовнішньоекономічну діяльність. СБУ ініціювала санкції за підозрою у фінансуванні трейдерами тероризму, а також у зв'язку з можливим вмістом отруйних речовин у складі продукту.

Таким чином, на митниці заблоковано близько 40 тисяч тонн скрапленого газу, ввезеного з РФ, Білорусі та Казахстану.

ТОВ "Глуск Україна" через швейцарську Proton Energy Group видання "Українська правда" у своїх розслідуваннях пов'язувало з кумом президента РФ Володимира Путіна Віктором Медведчуком. Саме ця група компаній стала власником мережі заправок "Роснефть" в Україні. При цьому сам Межведчук свою причетність до "Глуск Україна" публічно заперечує.

Влітку інтерв'ю на правах власника ТОВ "Креатив Трейдинг"давав Олексій Кістяк, який зараз працює в департаменті скрапленого газу "Глуск Україна".

Компанії Wexler Global LP і Gikka Ltd також пов'язані між собою – на торгах вони залишили однаковий контактний телефон. Як вдалося з'ясувати журналістам, власником номера є Андрій Тарнавський, який раніше працював із Кістяком у ТОВ "Трансконтиненталь" - компанії, що спеціалізується на транспортуванні газу.

Засновниками британської фірми Wexler Global LP, яка також успішно вийшла на ринок скрапленого газу під час штучного паралічу традиційних гравців, числяться дві інші фірми - Viala Trade Limited (Беліз) і Gateno Ventures Inc (Панама). Ці ж секретарські компанії - і засновником британської фірми Foreway Sales LLP, через яку, за даними митниці, корпорація Roshen у 2015 році продавала свою продукцію до Туркменістану.

Наприкінці 2016 року у імпортерів скрапленого газу почалися проблеми. Спочатку Енергетична митниця ДФС зупинила оформлення декількох партій пального, щоб перевірити на предмет наявності вибухонебезпечних речовин.

Ситуація загострилася в лютому з введенням Міністерством економічного розвитку і торгівлі санкцій проти 25 українських трейдерів нафтопродуктів, а також забороною регіональним підрозділам "Укрзалізниці" експлуатації вагонів-цистерн, завантажених скрапленим газом.

20 лютого Служба безпеки України розблокувала раніше затримані партії скрапленого газу.

Детальніше про ринок скрапленого газу в Україні читайте в матеріалі Артема Куюна "Скраплений газ: бар'єрам всупереч" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".