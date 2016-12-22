НКРЕКП підвищила ціну тонни вугілля з 1390 грн до 1736 грн

Слідом за НКРЕКП планує збільшити відпускну ціну на вугілля, що видобувається на державних шахтах, і держава.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (

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в розрахунках оптово-ринкової ціни (ОРЦ) електроенергії на 2017 рік підвищила ціну енерговугілля на 25% – з 1390 грн до 1736 грн/тонна, повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик.

Він заявив, що міністерство планує збільшити відпускну ціну вугілля, що видобувається на державних шахтах .

"Ціна на вугілля буде збільшена", - сказав він на прес-конференції в Києві.

У той же час міністр не уточнив, з якого періоду і на скільки планується збільшити ціну на енергетичне вугілля, що видобувається держшахтами.

Як писала у своїй статті для DT.UA Марина Ковальска, поки уряд декларує реформування вугільної галузі, державні шахти знижують видобуток і накопичують багатомільйонні борги по зарплаті. Виграють від стагнації державного вуглепрому поки тільки вугільні підприємства ПАР і Польщі, в яких Україна продовжує купувати вугілля. Детальніше читайте в матеріалі "Вугільний глухий кут" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".