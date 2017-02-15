Угоду з канадської сторони має ще ратифікувати Сенат і підписати генерал генерал - губернатор, потрібна також ратифікація ВРУ.

Зроблено ще один крок до вільної торгівлі між Україною і Канадою Генпрокуратура України

Палата громад Канади ратифікувала Угоду про вільну торгівлю з Україною! Це більше, ніж торгова угода, - знак солідарності і підтримки! Вітаю pic.twitter.com/fPEihfX56m — Andriy Shevchenko (@AShevch) 14 лютого 2017 р.

Для завершення процедури ратифікації у Канаді залишається рішення Сенату і підпис генерал-губернатора. @Verkhovna_Rada, слово за Тобою:) — Andriy Shevchenko (@AShevch) 14 лютого 2017 р.

Нижня палата парламенту Канади ратифікувала Угоду про вільну торгівлю з Україною. Рішення прийнято 14 лютого, в подальшому його має підтримати також Сенат і підписати генерал-губернатор Канади. Потрібно також ратифікація Верховною радою України, повідомив у Тwitter посол України в Канаді Андрій Шевченко.

Після завершення усіх процедур щодо ратифікації Канада скасує мита на 99.9% українського імпорту. У свою чергу Україна скасує 86% мита на імпорт з Канади.

Угоду між двома країнами було підписано в липні 2016 року. У листопаді 2016 року президент України Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради законопроект "Про ратифікацію Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Канадою", визначивши його як невідкладний для позачергового розгляду.