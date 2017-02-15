Топ Новини
<
>

Нижня палата парламенту Канади ратифікувала Угоду про вільну торгівлю з Україною

15 лютого в 03:28

Угоду з канадської сторони має ще ратифікувати Сенат і підписати генерал генерал - губернатор, потрібна також ратифікація ВРУ.

Украина Канада
Зроблено ще один крок до вільної торгівлі між Україною і Канадою
Генпрокуратура України
Нижня палата парламенту Канади ратифікувала Угоду про вільну торгівлю з Україною. Рішення прийнято 14 лютого, в подальшому його має підтримати також Сенат і підписати генерал-губернатор Канади. Потрібно також ратифікація Верховною радою України, повідомив у Тwitter посол України в Канаді Андрій Шевченко.

Після завершення усіх процедур щодо ратифікації Канада скасує мита на 99.9% українського імпорту. У свою чергу Україна скасує 86% мита на імпорт з Канади.

Читайте також: Євросоюз і Канада підписали угоду про вільну торгівлю

Угоду між двома країнами було підписано в липні 2016 року. У листопаді 2016 року президент України Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради законопроект "Про ратифікацію Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Канадою", визначивши його як невідкладний для позачергового розгляду.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 27.23
EUR 28.93
Останні новини