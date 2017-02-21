Нідерланди оцінили вигоду від асоціації з Україною

Асоціація Україна-ЄС має позитивний, хоча і незначний вплив на економіку Нідерландів.

Асоціація Україна-ЄС буде вигідна для Нідерландів

У доповіді дослідницької групи SEO Amsterdam Economics, яка аналізувала ефект асоціації Україна-ЄС, зазначено про вигоду асоціації для. Імплементація асоціації може дати Нідерландам додаткових 177 мільйонів євро, що становить 0,03% від ВВП держави.

У доповіді зазначено, що хоча парламент ще не ратифікував асоціацію, вона діє для країни і зараз, приносячи переваги економіці. Однак група вказує, що у будь-якому разі ефект буде незначним, враховуючи невеликі обсяги торгівлі між країнами і непрямі ефекти від торгівлі з третіми країнами.

SEO Amsterdam Economics

При цьому автори зазначають, що за останні пару років товарообіг між країнами збільшився. Ефект же від асоціації буде значною мірою підштовхувати зростання експорту голландських товарів в Україну, який буде рости вшвидшими за імпорт темпами.

Як повідомлялося, Нідерланди планували ратифікувати Угода про асоціацію України з ЄС у січні 2017 року.

На сьогоднішній день Нідерланди є єдиною країною Євросоюзу, яка не ратифікувала угоду. За підсумками минулого в квітні референдуму понад 60% виборців висловилися проти договору з Україною.

Тим часом прем'єр Нідерландів впевнений у ратифікації Угоди про асоціацію ЄС-Україна. Кабінет Рютте вже підготував до розгляду законопроект, який повинен привести до ратифікації Угоди, незважаючи на результати консультативного референдуму в квітні 2016 року.