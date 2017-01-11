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НБУ знову знизив офіційний курс гривні

11 січня в 07:15

Вартість долара склала 27,1868 грн.

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НБУ ще більше знизив офіційну гривню
rossandhelen / Depositphotos
Нацбанк України встановив офіційний курс гривні до долара на середу, 11 січня, на рівні 27,1868грн/$, таким чином знизивши його на 16 копійок порівняно з попереднім робочим днем (27,0209 грн/$ у вівторок, 10 січня).

Курс євро встановлений на рівні 28,7283 грн/євро (10 січня - 28,6124 грн), 10 рублів – 4,5347 грн/рубль (10 січня - 4,3337 грн).

Голова НБУ Валерія Гонтарева вважає реалістичним у 2017 році курс гривні 27,2 грн/долар."Курс, закладений у бюджет абсолютно реалістичний. Всі ці цифри вже обговорювалися з міжнародними експертами, і ми вважаємо, що це абсолютно реалістичні цифри", - сказала вона.

Гонтарева допустила, що курс гривні може і не досягти показника 27 грн/долар. "Це можливо і залежить від стану нашого платіжного балансу. Курс - це дзеркало того, що відбувається в економіці. Сьогодні країна бачить, що ми живемо зі стабільною макроекономічною ситуацією", - додала глава НБУ.

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Історичний мінімум офіційної гривні на рівні 30,0101 грн/$ був зафіксований 26 лютого 2015 року.

За матеріалами: DT.UA
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