НБУ знизив офіційну гривню до долара ще на 10 копійок

Вартість долара склала 26,3655 грн.
Курс євро встановлений на рівні 27,5414 грн/євро (26 грудня - 27,4382 грн), 10 рублів – 4,3287 грн/рубль (26 грудня - 4,3164 грн).
21 грудня у НБУ пообіцяли заспокоїти валютний ринок після націоналізації Приватбанку. "Ми маємо достатньо інструментів для згладжування надмірних коливань курсу гривні, спровокованих тимчасовими факторами", - заявив заступник голови НБУ Олег Чурій.
Чурій нагадав, що протягом року НБУ використовував міжнародні резерви, щоб наростити свої потужності для заспокоєння валютного ринку в періоди посиленої волатильності. Чиста купівля валюти Національним банком під час валютних аукціонів та інтервенцій з початку року склала 1,7 млрд доларів. У результаті сьогодні обсяг міжнародних резервів становить 15,4 млрд доларів. "Цього досить і для продажу валюти під час інтервенцій, і для виконання зобов'язань уряду та НБУ", - додав він.
Історичний мінімум офіційної гривні на рівні 30,0101 грн/$ був зафіксований 26 лютого 2015 року.
При цьому курс гривні прямо залежить від світових цін на сировину. В України немає жодного масового ліквідного фінансового активу, крім твердої іноземної валюти.
Детальніше про курс гривні читайте у статті Сергія Корабліна "Курсова лихоманка: пауза між рецидивами" у випуску тижневика "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA