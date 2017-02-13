НБУ знизив офіційний гривню до долара на 18 копійок

Вартість долара склала 27,2068 грн.

НБУ значно опустив офіційний курс гривні rossandhelen / Depositphotos

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встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 13 лютого, на рівнігрн/$, знизивши його на 18 копійок порівняно з попереднім робочим днем ( 27,0251грн/$ у п'ятницю, 10 лютого).

Курс євро встановлений на рівні 28,9181 грн/євро (10 лютого - 28,8952 грн), 10 рублів – 4,6234грн/рубль (10 лютого - 4,5787 грн).

Голова НБУ Валерія Гонтарева вважає реалістичним у 2017 році курс гривні 27,2 грн/долар."Курс, закладений у бюджет абсолютно реалістичний. Всі ці цифри вже обговорювалися з міжнародними експертами, і ми вважаємо, що це абсолютно реалістичні цифри", - сказала вона.

Гонтарева допустила, що курс гривні може і не досягти показника 27 грн/долар. "Це можливо і залежить від стану нашого платіжного балансу. Курс - це дзеркало того, що відбувається в економіці. Сьогодні країна бачить, що ми живемо зі стабільною макроекономічною ситуацією", - додала глава НБУ.

Історичний мінімум офіційної гривні на рівні 30,0101 грн/$ був зафіксований 26 лютого 2015 року.