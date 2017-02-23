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НБУ зміцнив офіційний курс гривні до 26,97 грн/долар

23 лютого в 09:41

Долар подешевшав на 7 копійок.

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Долар трохи подешевшав
rossandhelen / Depositphotos
Нацбанк України встановив офіційний курс гривні до долара на четвер, 23 лютого, на рівні 26,9728грн/$, підвищивши його на 7 копійок порівняно з попереднім робочим днем ( 27,0425грн/$ у середу, 22 лютого).

Курс євро встановлений на рівні 28,3565 грн/євро (22 лютого - 28,4947 грн), 10 рублів – 4,6929грн/рубль (22 лютого - 4,6739 грн).

Голова НБУ Валерія Гонтарева вважає реалістичним у 2017 році курс гривні 27,2 грн/долар."Курс, закладений у бюджет абсолютно реалістичний. Всі ці цифри вже обговорювалися з міжнародними експертами, і ми вважаємо, що це абсолютно реалістичні цифри", - сказала вона.

Гонтарева допустила, що курс гривні може і не досягти показника 27 грн/долар. "Це можливо і залежить від стану нашого платіжного балансу. Курс - це дзеркало того, що відбувається в економіці. Сьогодні країна бачить, що ми живемо зі стабільною макроекономічною ситуацією", - додала глава НБУ.

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Історичний мінімум офіційної гривні на рівні 30,0101 грн/$ був зафіксований 26 лютого 2015 року.

За матеріалами: DT.UA
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