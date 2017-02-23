НБУ зміцнив офіційний курс гривні до 26,97 грн/долар

Долар подешевшав на 7 копійок.

26,9728

27,0425

встановив офіційний курс гривні до долара на четвер, 23 лютого, на рівнігрн/$, підвищивши його на 7 копійок порівняно з попереднім робочим днем (грн/$ у середу, 22 лютого).

Курс євро встановлений на рівні 28,3565 грн/євро (22 лютого - 28,4947 грн), 10 рублів – 4,6929грн/рубль (22 лютого - 4,6739 грн).

Голова НБУ Валерія Гонтарева вважає реалістичним у 2017 році курс гривні 27,2 грн/долар."Курс, закладений у бюджет абсолютно реалістичний. Всі ці цифри вже обговорювалися з міжнародними експертами, і ми вважаємо, що це абсолютно реалістичні цифри", - сказала вона.

Гонтарева допустила, що курс гривні може і не досягти показника 27 грн/долар. "Це можливо і залежить від стану нашого платіжного балансу. Курс - це дзеркало того, що відбувається в економіці. Сьогодні країна бачить, що ми живемо зі стабільною макроекономічною ситуацією", - додала глава НБУ.

Історичний мінімум офіційної гривні на рівні 30,0101 грн/$ був зафіксований 26 лютого 2015 року.