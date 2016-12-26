НБУ зміцнив офіційний курс гривні до 26,26 грн/долар

Долар трохи подешевшав.

Долар подешевшав на 2 копійки rossandhelen / Depositphotos

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встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 26 грудня, на рівнігрн/$, зміцнивши таким урепив його на 2 копійки в порівнянні з попереднім робочим днем (26,2860 грн/$ у п'ятницю, 23 грудня).

Курс євро встановлений на рівні 27,4382 грн/євро (23 грудня - 27,4531 грн), 10 рублів – 4,3164 грн/рубль (23 грудня - 4,3188 грн).

21 грудня у НБУ пообіцяли заспокоїти валютний ринок після націоналізації Приватбанку. "Ми маємо достатньо інструментів для згладжування надмірних коливань курсу гривні, спровокованих тимчасовими факторами", - заявив заступник голови НБУ Олег Чурій.

Чурій нагадав, що протягом року НБУ використовував міжнародні резерви, щоб наростити свої потужності для заспокоєння валютного ринку в періоди посиленої волатильності. Чиста купівля валюти Національним банком під час валютних аукціонів та інтервенцій з початку року склала 1,7 млрд доларів. У результаті сьогодні обсяг міжнародних резервів становить 15,4 млрд доларів. "Цього досить і для продажу валюти під час інтервенцій, і для виконання зобов'язань уряду та НБУ", - додав він.

Історичний мінімум офіційної гривні на рівні 30,0101 грн/$ був зафіксований 26 лютого 2015 року.

При цьому курс гривні прямо залежить від світових цін на сировину. В України немає жодного масового ліквідного фінансового активу, крім твердої іноземної валюти.

Детальніше про курс гривні читайте у статті Сергія Корабліна "Курсова лихоманка: пауза між рецидивами" у випуску тижневика "Дзеркало тижня. Україна".