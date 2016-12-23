НБУ зміцнив офіційний гривню до долара на 14 копійок

Вартість долара склала 26,2860 грн.

Гривня трохи зміцнилася Андрій Товстиженко, DT.UA

26,2860

встановив офіційний курс гривні до долара на п'ятницю, 23 грудня, на рівнігрн/$, зміцнивши таким знизивши його на 14 копійок в порівнянні з попереднім робочим днем (26,4293 грн/$ у четвер, 22 грудня).

Курс євро встановлений на рівні 27,4531 грн/євро (22 грудня - 27,5420 грн), 10 рублів – 4,3188 грн/рубль (22 грудня - 4,3249 грн).

Голова НБУ Валерія Гонтарева вважає реалістичним у 2017 році курс гривні 27,2 грн/долар."Курс, закладений у бюджет абсолютно реалістичний. Всі ці цифри вже обговорювалися з міжнародними експертами, і ми вважаємо, що це абсолютно реалістичні цифри", - сказала вона.

Гонтарева допустила, що курс гривні може і не досягти показника 27 грн/долар. "Це можливо і залежить від стану нашого платіжного балансу. Курс - це дзеркало того, що відбувається в економіці. Сьогодні країна бачить, що ми живемо зі стабільною макроекономічною ситуацією", - додала глава НБУ.

Історичний мінімум офіційної гривні на рівні 30,0101 грн/$ був зафіксований 26 лютого 2015 року.

При цьому курс гривні прямо залежить від світових цін на сировину. В України немає жодного масового ліквідного фінансового активу, крім твердої іноземної валюти.

Детальніше про курс гривні читайте у статті Сергія Корабліна "Курсова лихоманка: пауза між рецидивами" у випуску тижневика "Дзеркало тижня. Україна".