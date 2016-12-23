НБУ зміцнив офіційний гривню до долара на 14 копійок

Вартість долара склала 26,2860 грн.
Курс євро встановлений на рівні 27,4531 грн/євро (22 грудня - 27,5420 грн), 10 рублів – 4,3188 грн/рубль (22 грудня - 4,3249 грн).
Голова НБУ Валерія Гонтарева вважає реалістичним у 2017 році курс гривні 27,2 грн/долар."Курс, закладений у бюджет абсолютно реалістичний. Всі ці цифри вже обговорювалися з міжнародними експертами, і ми вважаємо, що це абсолютно реалістичні цифри", - сказала вона.
Гонтарева допустила, що курс гривні може і не досягти показника 27 грн/долар. "Це можливо і залежить від стану нашого платіжного балансу. Курс - це дзеркало того, що відбувається в економіці. Сьогодні країна бачить, що ми живемо зі стабільною макроекономічною ситуацією", - додала глава НБУ.
Історичний мінімум офіційної гривні на рівні 30,0101 грн/$ був зафіксований 26 лютого 2015 року.
При цьому курс гривні прямо залежить від світових цін на сировину. В України немає жодного масового ліквідного фінансового активу, крім твердої іноземної валюти.
Детальніше про курс гривні читайте у статті Сергія Корабліна "Курсова лихоманка: пауза між рецидивами" у випуску тижневика "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA