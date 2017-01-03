НБУ втричі зменшив граничну суму розрахунків готівкою для фізичних осіб

Гранична сума готівкових розрахунків підприємств між собою протягом одного дня залишається незмінною і становить 10 тис. грн.

Нацбанк знизив граничну суму розрахунків готівкою для фізичних осіб до 50 тисяч гривень Нацбанк України / Flickr

Граничну суму розрахунків готівкою з участю фізичних осіб з завтрашнього дня, 4 січня 2017 року знижено втричі – зі 150 тисяч гривень до 50 тис. грн - відповідні правки Національний банк України затвердив своєю постановою №407 від 25 листопада 2016 року, повідомили у прес-службі НБУ.

"Постановою передбачена гранична сума розрахунків готівкою між фізичною особою і підприємством (підприємцем) протягом одного дня в розмірі 50 тис. грн, а також фізичних осіб між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, у розмірі 50 тис. грн", – йдеться в повідомленні.

Згідно постанови, фізичні особи можуть здійснювати розрахунки на суму, що перевищує 50 тис. грн, шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на поточний рахунок, внесення та/або перерахування коштів на поточні рахунки (в тому числі в депозит нотаріуса на окремий поточний рахунок у національній валюті).

В Нацбанку наголосили, що гранична сума готівкових розрахунків підприємств (підприємців) між собою протягом одного дня залишається незмінною і становить 10 тис. грн.

Рішення НБУ з цього питання повністю відповідає міжнародному досвіду - багато європейські держави (Франція, Бельгія, Португалія, Італія, Іспанія, Греція) встановили граничні суми готівкових розрахунків, інші країни також планують ввести аналогічні норми.



Контроль за додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги) згідно з Податковим кодексом України здійснювати органи Державної фіскальної служби України.