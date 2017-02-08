НБУ в п'ять разів збільшив банкам ліміт купівлі валюти на міжбанку

Відповідна постанова регулятора набуде чинності 9 лютого.
"Досі загальний обсяг купівлі банками іноземних валют та банківських металів за гривню не міг перевищувати обсягу їх продажу більш ніж на 0,1% від розміру регулятивного капіталу банку (в еквіваленті). Відтепер розмір чистої купівлі банками валюти може бути більше - до 0,5% від розміру регулятивного капіталу банку (в еквіваленті)", – йдеться в повідомленні.
Постанова Нацбанку №7 від 7 лютого, яка пом'якшує вимоги щодо купівлі банками іноземної валюти, вступить у силу з 9 лютого.
Нагадаємо, в червні 2016 року НБУ прийняв рішення пом'якшити обмеження по продажу населенню готівкової валюти з 6 тисяч гривень до 12 тисяч гривень на день (в еквіваленті).
Раніше, в березні 2016 року, Нацбан пом'якшив ряд валютних обмежень, зокрема, підвищив ліміт видачі з рахунків клієнтів готівкової іноземної валюти з 20 тисяч гривень до 50 тисяч гривень (в еквіваленті). У гривні ліміт був підвищений з 300 тисяч гривень до 500 тисяч гривень. Також НБУ вдвічі підвищив максимальну суму продажу готівкової валюти з 3 тисяч гривень до 6 тисяч гривень.
За даними НБУ, за 2016 рік міжнародні валютні резерви зросли на 2 мільярди 239 мільйонів доларів (16,8%), і на 1 січня 2017 року склали 15 мільярдів 539 мільйонів доларів. У грудні вони зросли на 268 млн доларів (на 1,8%), за весь 2016 рік – на 2 млрд 239 млн доларів (на 16,8%).DT.UA