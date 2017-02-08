НБУ в п'ять разів збільшив банкам ліміт купівлі валюти на міжбанку

Відповідна постанова регулятора набуде чинності 9 лютого.

Нацбан пом'якшив валютні обмеження банкам

Національний банк України пом'якшив вимоги щодо купівлі банками іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку, уп'ятеро збільшивши ліміт чистої покупки – з 0,1% до 0,5% від розміру регулятивного капіталу банку (в еквіваленті), повідомляє регулятор.

"Досі загальний обсяг купівлі банками іноземних валют та банківських металів за гривню не міг перевищувати обсягу їх продажу більш ніж на 0,1% від розміру регулятивного капіталу банку (в еквіваленті). Відтепер розмір чистої купівлі банками валюти може бути більше - до 0,5% від розміру регулятивного капіталу банку (в еквіваленті)", – йдеться в повідомленні.

Постанова Нацбанку №7 від 7 лютого, яка пом'якшує вимоги щодо купівлі банками іноземної валюти, вступить у силу з 9 лютого.

Нагадаємо, в червні 2016 року НБУ прийняв рішення пом'якшити обмеження по продажу населенню готівкової валюти з 6 тисяч гривень до 12 тисяч гривень на день (в еквіваленті).

Раніше, в березні 2016 року, Нацбан пом'якшив ряд валютних обмежень, зокрема, підвищив ліміт видачі з рахунків клієнтів готівкової іноземної валюти з 20 тисяч гривень до 50 тисяч гривень (в еквіваленті). У гривні ліміт був підвищений з 300 тисяч гривень до 500 тисяч гривень. Також НБУ вдвічі підвищив максимальну суму продажу готівкової валюти з 3 тисяч гривень до 6 тисяч гривень.

За даними НБУ, за 2016 рік міжнародні валютні резерви зросли на 2 мільярди 239 мільйонів доларів (16,8%), і на 1 січня 2017 року склали 15 мільярдів 539 мільйонів доларів. У грудні вони зросли на 268 млн доларів (на 1,8%), за весь 2016 рік – на 2 млрд 239 млн доларів (на 16,8%).