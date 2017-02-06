НБУ трохи знизив офіційний курс гривні

Вартість долара склала 27,07 грн.

Гривня подешевшала до долара Нацбанк України / Flickr

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встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 6 лютого, на рівнігрн/$, знизивши його на 9 копійок в порівнянні із попереднім робочим днем ( 26,9869 грн/$ у п'ятницю, 3 лютого).

Курс євро встановлений на рівні 29,0844грн/євро (3 лютого - 29,1675 грн), 10 рублів – 4,5652грн/рубль (3 лютого - 4,4989 грн).

Голова НБУ Валерія Гонтарева вважає реалістичним у 2017 році курс гривні 27,2 грн/долар."Курс, закладений у бюджет абсолютно реалістичний. Всі ці цифри вже обговорювалися з міжнародними експертами, і ми вважаємо, що це абсолютно реалістичні цифри", - сказала вона.

Гонтарева допустила, що курс гривні може і не досягти показника 27 грн/долар. "Це можливо і залежить від стану нашого платіжного балансу. Курс - це дзеркало того, що відбувається в економіці. Сьогодні країна бачить, що ми живемо зі стабільною макроекономічною ситуацією", - додала глава НБУ.

Історичний мінімум офіційної гривні на рівні 30,0101 грн/$ був зафіксований 26 лютого 2015 року