НБУ трохи укріпив офіційний гривню до долара і євро

Вартість долара склала 27,11131 грн.

Долар подешевшав на 7 копійок rossandhelen / Depositphotos

27,1131

встановив офіційний курс гривні до долара на четвег, 12 січня, на рівнігрн/$, таким чином закріпивши його на 7 копійок порівняно з попереднім робочим днем (27,1868 грн/$ у середу, 11 січня).

Курс євро встановлений на рівні 28,4769 грн/євро (11 січня - 28,7283 грн), 10 рублів – 4,5067 грн/рубль (11 січня - 4,5347 грн).

Голова НБУ Валерія Гонтарева вважає реалістичним у 2017 році курс гривні 27,2 грн/долар."Курс, закладений у бюджет абсолютно реалістичний. Всі ці цифри вже обговорювалися з міжнародними експертами, і ми вважаємо, що це абсолютно реалістичні цифри", - сказала вона.

Гонтарева допустила, що курс гривні може і не досягти показника 27 грн/долар. "Це можливо і залежить від стану нашого платіжного балансу. Курс - це дзеркало того, що відбувається в економіці. Сьогодні країна бачить, що ми живемо зі стабільною макроекономічною ситуацією", - додала глава НБУ.

Історичний мінімум офіційної гривні на рівні 30,0101 грн/$ був зафіксований 26 лютого 2015 року.