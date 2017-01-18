НБУ трохи укріпив офіційний гривню до долара

Долар подешевшав на 10 копійок.

Гривня подорожчала до долара на 10 копійок Нацбанк України / Flickr

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встановив офіційний курс гривні до долара на середу, 18 січня, на рівнігрн/$, таким чином зміцнивши його ще на 10 копійок в порівнянні із попереднім робочим днем (27,7215 грн/$ у вівторок, 17 січня).

Курс євро встановлений на рівні 29,5196 грн/євро (17 січня - 29,3682 грн), 10 рублів – 4,6514 грн/рубль (17 січня - 4,6507 грн).

Голова НБУ Валерія Гонтарева вважає реалістичним у 2017 році курс гривні 27,2 грн/долар."Курс, закладений у бюджет абсолютно реалістичний. Всі ці цифри вже обговорювалися з міжнародними експертами, і ми вважаємо, що це абсолютно реалістичні цифри", - сказала вона.

Гонтарева допустила, що курс гривні може і не досягти показника 27 грн/долар. "Це можливо і залежить від стану нашого платіжного балансу. Курс - це дзеркало того, що відбувається в економіці. Сьогодні країна бачить, що ми живемо зі стабільною макроекономічною ситуацією", - додала глава НБУ.

Історичний мінімум офіційної гривні на рівні 30,0101 грн/$ був зафіксований 26 лютого 2015 року.