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НБУ продасть валюту для стабілізації гривні

13 січня в 11:46

Аукціон з продажу валюти відбудеться 13 січня.

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Нацбанк продасть на міжбанку $ 100 мільйонів для стабілізації курсу гривні
Нацбанк України / Flickr

Національний банк України повідомив, що зараз на ринку існує недостатня пропозиція іноземної валюти та оголосив про продаж на міжбанку $ 100 мільйонів, заявив заступник голови НБУ Олег Чурій.

"Нижчу пропозицію валюти зумовлює традиційний для перших місяців року сезонний спад ділової активності. Є дещо менше надходження виручки від експорту врожаю агрокультур", - зазначили в НБУ, передає BBC.

При цьому в НБУ уточнили, що зараз роль основного джерела валютної виручки поступово переймає металургійний експорт завдяки зростанню світових цін на метал.

Останніми днями на міжбанку дешевшає українська валюта, досягнувши показників 27,61 гривні за долар.

У таких умовах, щоб укріпити курс гривні, НБУ 13 січня продасть на аукціоні на міжбанку $ 100 мільйонів.

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Раніше повідомлялось, що Нацбанк України встановив офіційний курс гривні до долара на п'ятниця, 13 січня, на рівні 27,2516грн/$, таким чином знизивши його на 14 копійок в порівнянні з попереднім робочим днем (27,1131 грн/$ у четвер, 12 січня).

Історичний мінімум офіційної гривні на рівні 30,0101 грн/$ був зафіксований 26 лютого 2015 року.

За матеріалами: BBC Україна
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Теги НБУ валюта курс долар аукціон
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