НБУ пом'якшив частину валютних обмежень

Основні валютні обмеження залишаються через існування ризиків для цінової та фінансової стабільності.

НБУ зняв деякі валютні обмення Нацбанк України / Flickr

Національний банк України пом'якшив, послаблення яких не матиме дестабілізуючого впливу на ситуацію на міжбанківському валютному ринку.

По-перше, НБУ звільнив від обов'язкового продажу надходження в іноземній валюті від нерезидентів, якщо ці кошти надходять як грошове забезпечення (гарантійний внесок, застава, завдаток, депозит, гарантія) участі в аукціонах, торгах або тендерах, які проводяться резидентами.

По-друге, НБУ надав банкам можливість купувати для клієнтів іноземну валюту, не враховуючи до загальної суми наявного на рахунках резидента залишку валюти, який надійшов як грошове забезпечення від нерезидента для участі в торгах, тендерах або аукціонах.

Обидва кроки сприятимуть збільшенню продажу продукції українського виробництва покупцям-нерезидентам.

По-третє, НБУ дозволив банкам купувати іноземну валюту для клієнтів, якщо сума залишку на рахунку клієнта не перевищує 100 тис. доларів. Досі для купівлі іноземної валюти клієнт повинен був мати суму залишку на рахунку менш, ніж 25 тис. доларів.

Нагадаємо, що упродовж 2016 року Національний банк скасував низку обмежень на валютному ринку.

У грудні Національний банк України подовжив чинні обмеження на грошово-кредитному та валютному ринках у зв'язку з наявністю ризиків для цінової та фінансової стабільності.