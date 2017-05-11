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НБУ підвищив офіційний курс гривні до 26,45 грн/долар

11 травня в 09:35

Долар знову дешевшає.

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Долар знову здешевшав
Pixabay
Нацбанк України встановив офіційний курс гривні до долара на четвер, 11 травня, на рівні 26,45 грн/долар, знизивши його на п'ять копійок у порівнянні з попереднім робочим днем (26,50 грн/долар у середу, 10 травня).

Курс євро встановлений на рівні 28,78 грн/євро (10 травня - 29,05 гривень), 10 рублів – 4,554 грн/рубль (10 травня - 4,528 гривні).

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13 квітня НБУ прийняв рішення знизити облікову ставку з 14% до 13% річних. "Відновлення циклу пом'якшення монетарної політики узгоджується з необхідністю досягнення цілей по інфляції у 2017-2019 роках і надасть підтримку темпів економічного зростання", - говориться у повідомленні НБУ.

У той самий час, темпи інфляції будуть зберігатися в рамках раніше окреслених показників. Прогноз інфляції на 2017 рік залишається на рівні 9,1%, за 2018 на рівні 6%. У 2019 році прогнозується зниження інфляції до 5%.

За матеріалами: DT.UA
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